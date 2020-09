Pumas cierra bocas de sus detractores

Ciudad de México.- Alejandro Mayorga aseguró que Pumas ha cerrado bocas después de ser el único equipo invicto del fútbol mexicano.

En siete partidos, la escuadra universitaria cuenta con trece puntos, producto de tres victorias por cuatro empates, y se ubica en la tercera posición de la tabla general.

Mayorga reconoció que, tras la salida de Miguel ‘Míchel’ González de la dirección técnica, no se esperaba que los universitarios tuvieran un buen arranque de campaña.

"Se habló mucho al inicio del torneo de Pumas, muchos comentarios negativos, otros positivos pero nosotros nos hemos dedicado hacer lo que nos toca, en base a eso se han venido dando los resultados, y eso es la mejor manera de callar bocas, más que declarar, hablamos en la cancha", dijo.

Muchos creían que Pumas se vería afectado por la inesperada renuncia de su entrenador ‘Míchel’ González antes de iniciar el torneo. (Foto: Mexsport)

Mayorga indicó que, la clave para que la escuadra universitaria haya dado resultados, es que se le dio continuidad al trabajo que hizo "Míchel" González.

"Creo que no hay grandes diferencias entre Michel y Andrés (Lillini), la base del equipo sigue siendo la misma; Andrés ha trabajado de buena manera y los resultados hablan, eso es lo más importante, es lo que tenemos que destacar, me quedo con eso de que no encuentro grandes diferencias entre el trabajo que se ha venido haciendo”.

Apuntó que les falta tener mayor posesión de balón "poner atención en esos detalles, ese punto hace la diferencia entre ganar y perder".

Sobre su futuro, Mayorga indicó que aún no sabe si la directiva de Pumas adquiriría, de manera definitiva, sus derechos federativos “ese tema es ajeno a mí”, sentenció.