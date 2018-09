Le hace el 'fuchi' al Cruz Azul

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El chileno Martín Rodríguez, se ha ido adaptando al nuevo proceso en Pumas, debido a que el andino llegó esta temporada a los Auriazules, tras haber defendido la playera de Cruz Azul en el pasado.

No obstante, el volante aseguró que en Pumas disfruta mucho más de su fútbol, no es tan monótono como cuando estaba en el conjunto de La Máquina hace un tiempo atrás.

"Yo creo que aquí soy un jugador más libre, que disfruto de mi juego. No tan monótono como me pedían en Cruz Azul. Para ese equipo tengo solo palabras de agradecimiento, ya no estoy con ellos. Ahora me enfoco 100% con los Pumas".

También te puede interesar: Se disculpa Iturbide tras 'berrinche' en partido de Pumas

Además, Rodríguez se refirió a la posibilidad de sumar minutos en el partido cuando Pumas deba medir sus fuerzas deportivas ante Cruz Azul, teniendo en cuenta que el chileno viene transferido desde el conjunto azul.

"Yo creo que sí. Obviamente tengo ahí buenos amigos, compañeros que nos llevábamos muy bien. Será un lindo partido porque los dos equipos salen a proponer y será un lindo encuentro".

Finalmente, el delantero universitario, vibró con mucha intensidad el clásico ante el América, donde aseguró que vivió el partido con todo, y por el ambiente que se generó en la previa del encuentro.

"Disfrute mucho el Pumas vs América que pasó. Lo viví al cien, sentí a la gente, todo muy parecido al Clásico de Chile entre Colo Colo y la Universidad de Chile".