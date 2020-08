Pumas sigue invicto… pero no gana

Ciudad de México.- Los Pumas mantienen el invicto en el Torneo Guardianes 2020, pero ya acumulan tres empates en fila luego de igualar 0-0 con el Mazatlán FC.

Los de la UNAM comenzaron el torneo con triunfos sobre Querétaro y Atlas, pero empataron con Juárez, Monterrey y ahora con los "Morados".

Los felinos llegaron a 9 puntos, mientras Mazatlán arribó a 5 unidades.

📹 #ElResumen

Mazatlán FC y Pumas no se hicieron daño en 'El Kraken'.



Revive aquí las mejores jugadas del partido.#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/W7ue68TCsY — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 16, 2020

A pesar de sumar tres encuentros sin victoria, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, no tiene duda de que su escuadra estará en la Fiesta Grande.

"Este equipo se va a meter a la Liguilla, no me cabe ninguna duda, después del esfuerzo que ha hecho, la idea que han tenido en estas fechas, es un equipo con las limitaciones propias que tenemos, como todo equipo.

Presume Lillini imbatibilidad

"Sabemos nosotros mismos de nuestras limitaciones pero creo que este equipo va a ser protagonista de la Liguilla porque no ha perdido, porque ningún rival lo ha superado y en los dos últimos partidos, tanto Monterrey como esta, la última de gol la tuvimos nosotros", declaró.

El argentino se dijo satisfecho por lo que ha conseguido el equipo después de estas cinco jornadas, a pesar de que el equipo ha lucido un tanto irregular.

"La situación estadística la tomo muy bien porque no hemos perdido, no salimos de los cuatro primeros y nadie nos ha superado, no nos ha ganado nadie, aunque moleste, aunque a la gente de paladar fino no le gusten estas cosas", concluyó el estratega.

Palencia vio a unos Pumas defensivos

En tanto, el técnico del Mazatlán FC Juan Francisco Palencia señaló que le sabe a poco el empate ante el equipo que lo debutó como DT.

"La sensación es de que nos llevamos un punto pero que no nos sabe a mucho, queríamos la victoria, Pumas se resguardó muy bien atrás, intentarlos abrirlo y hasta la segunda parte logramos tener ocasiones de gol, tuvimos dos claras.

"No es fácil jugar contra ellos pero aun así el equipo logró tener algunas oportunidades de gol claras", declaró.