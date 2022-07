Pumas enfrentará al Barcelona por el trofeo Joan Gamper

El domingo 7 de agosto, los Pumas harán historia y se convertirán en el primer club mexicano en la historia que haya disputado los trofeos Santiago Bernabéu y Joan Gamper, con los que el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente, se presentan ante su público de cara a la nueva temporada.

El Barcelona oficializó que el conjunto mexicano será su rival, después de que hubiera acercamientos con el bicampeón Atlas, pero no se llegara a un acuerdo.

Los Pumas sí aceptaron y visitarán el estadio Camp Nou el domingo 7 de agosto, a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México.

