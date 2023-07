Pumas vs DC United Fecha 3 Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Pumas y DC United, se medirán por la tercera jornada de la Leagues Cup 2023, el sábado 29 de julio a las 19:00 horas (Horario del centro de México) en el Auidi Field.

Los de la UNAM llegan con la obligación de obtener el resultado, luego de que en su presentación en el torneo internacional, no consiguieran la victoria ante el Montréal ni llevarse el punto extra en disputa, apenas alcanzaron rescatar la igualada 2-2 sobre el final del compromiso gracias a los goles de Fernández y Arroyo, sin embargo en los penaltis cayeron 4-2.

Los del Pedregal dirigidos por el Turco Mohamed están conscientes que al solo tener un punto en este sector, están obligados o a obtener la victoria en tiempo regular que además les serviría para quedarse con el liderato del grupo, o en caso de empate forzosamente sumar esa unidad llevándose la definición por penales y meterse como segundos, de lo contrario eliminados.

Los Black-and-Red por su parte tienen un escenario más tranquilo en la Leagues Cup luego de que se impusieran por la mínima diferencia al conjunto canadiense apodado como “Impact”, gracias a una solitaria anotación de Erik Hurtado al 70, un nuevo triunfo o el empate incluso les bastaría para pasar a los dieciseisavos como primeros, no deben caer en excesos de confianza.

The Men in Black dirigidos por el ex futbolista británico Wayne Rooney ha tenido una temporada irregular en la liga estadounidense considerando que marchan como novenos de la conferencia Este manejando un registro de ocho ganados, seis empatados y 10 perdidos.

