Punto de partida del Mundial 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay

El Consejo de la FIFA dio a conocer en un comunicado en X (antes Twitter) que Argentina, Uruguay y Paraguay serán las sedes principales de la Copa Mundial de Fútbol 2030, confirmando así su clasificación.

El torneo albergará a 48 equipos de todo el mundo y arrancará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay; tras tomar en cuenta el valor histórico de la primera Copa Mundial.

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

