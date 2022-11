Qatar 2022: Adidas lanza comercial de un multiverso con Messi

Lionel Messi es y seguirá siendo una de las figuras más seguidas en las Copas del Mundo. Por eso, la marca Adidas, hizo un comercial especial de las mejores etapas del astro argentino.

Bajo la pregunta, ¿Qué hay mejor que un Leo Messi? Nos muestran al Leo en distintas etapas de su carrera, iniciando desde el 2006, 2010, 2014, 2018 y el de 2022.

En el video de 32 segundos, están los "Messis" dominando y armando jugadas de fantasía, tal y como lo caracteriza al jugador argentino. Además, de fondo se escucha la canción 'Live is Life' de Opus, recordada por ser la melodía con la que Diego Armando Maradona se hizo famoso en un entrenamiento previo a un encuentro del Napoli.

Messi y la albiceleste entran en acción el 22 de noviembre ante Arabia Saudita, seguido del partido contra México el 26 y el 30 cierran la fase de grupos de Qatar 2022 enfrentando a Polonia.

A continuación te dejamos el video:

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3