Qatar 2022: Reitera Carlos Vela que no piensa en volver a la Selección Nacional

Alejandra Benítez

LOS ÁNGELES.- Carlos Vela no piensa en volver con la Selección Nacional y tampoco asistir al Mundial de Qatar 2022.

"Sinceramente no pienso en eso (Selección y Mundial de Qatar).

Solo me centro en estar en mi mejor nivel, en marcar goles, en hacer todo para mi equipo. Y después de eso, nunca se sabe", dijo en entrevista con Los Ángeles Times.

El goleador que impuso un récord de anotaciones en la MLS en el 2019, con 34 dianas, prefirió dejar de lado el tema del Tri, a pesar de que hace unos días se abrió la polémica cuando el técnico nacional, Gerardo Martino, dijo que no se puede darle entrada para que sea refuerzo para los Juegos Olímpicos, si a todas luces ha demostrado que no quiere ir con la Selección absoluta. Incluso, Vela reconoció que ya no le gusta hablar del Tri ni en entrevistas.

Debió a los problemas en el embarazo de su esposa, Saioa, no participó en el torneo de Verano en la burbuja que se formó en Orlando en el 2020, y luego no pudo estar al 100 ya que sufrió una lesión en la rodilla.

"Sinceramente, siento que hice lo correcto (no acudir a la burbuja), me encanta jugar, pero es mi trabajo. Lo más importante para una persona en esta vida es la familia. Si te necesitan, tienes que estar ahí. Y lo demás es una segunda página, estoy muy contento de qué el club me haya ayudado y entendido en esta situación y que me haya apoyado. Por supuesto cuando ves los partidos miras que tu equipo está perdiendo o que no hemos ganado el campeonato y te sientes mal", mencionó.

Los objetivos de Vela para este año son claros, quiere ganar nuevamente el MVP y el campeonato con el LAFC, pues consideró que si le va bien en lo individual, también se reflejará en lo grupal.

Por otra parte, también señaló que ha aprendido mucho de LeBron James, quien tiene 36 años y sigue siendo uno de los mejores del mundo, ya que acondiciona su cuerpo todos los días, realiza trabajo mental al más alto nivel y cada vez que sale a la cancha quiere que se ser el mejor.

"Es un buen modelo para todos los jóvenes, para cualquier deporte. Si quieres ser el mejor, tienes que presentarte cada día y trabajar muy duro, expuso.

Y hablando de modelos y referentes en su vida, dijo que un jugador al que siempre admiró aunque no le tocó estar con él fue Denis Bergkamp, quien cada vez que tocaba el balón hacia magia.

Finalmente señaló que no tiene ninguna rivalidad con Diego Rossi, otro de los líderes del equipo de Los Ángeles, a quien ve jugando a futuro en Europa.

"El es joven así que siento que tengo que mostrarle el camino, cómo puede jugar o cómo puede ser el mejor jugador. Diego tiene que irse Europa así que intento enseñarle cómo estamos en una situación diferente, por eso no siento que estemos compitiendo", abundó.