Qatar 2022: Resultados de los partidos de hoy jueves 24 de noviembre

La primera vuelta de fase de grupos continúa dejando mucho de qué hablar sobre los debuts de las selecciones en la Copa del Mundo Qatar 2022. Si te perdiste alguno de los partidos, aquí te compartimos los resultados de hoy jueves 24 de noviembre.

Brasil vence a Serbia en su debut mundialista

Con una bella definición de media tijera, el delantero Richarlison selló el doblete en el segundo tiempo que le dio a Brasil una sufrida victoria 2-0 ante Serbia en su debut en la Copa Mundial Qatar 2022.

A los 73 minutos, Richarlison se elevó por los aires y con la derecha calzó de primera el balón.

Brasil sufrió para romper el cerrojo defensivo de Serbia. Richarlison abrió la lata al capitalizar un rebote a los 62 tras una jugada iniciada por Neymar; Vinicius Junior asistió en ambos goles.

Neymar, en busca de su primer gran título con Brasil, fue zarandeado toda la noche por los defensores serbios, absorbiendo nueve faltas. El astro sigue con 75 goles con la selección, a dos del récord absoluto de Pelé.

🇧🇷 A Richarlison brace sees Brazil pick up three points against Serbia@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

Portugal saca triunfo ante Ghana

Portugal y Cristiano Ronaldo hicieron un debut impecable este jueves en Qatar 2022 ante Ghana con un resultado a favor de los europeos, un partido 'apretado' que finalizó con un marcador de 3-2.

El marcador lo abrió el capitán y ex-estrella del Manchester United, Cristiano al minuto 65, por la vía penal. El cuadro de Ghana no bajó los brazos y comenzó a “tocar la puerta”, hasta conseguir el empate al minuto 73 por conducto de Andre Ayew, jugador del Al-Sadd S. C. de la Liga de fútbol de Qatar.

Al minuto 78, el delantero que milita en el Atlético de Madrid, Joao Felix, futura estrella portuguesa, le dio la vuelta al marcador y puso 2-1. Para el 80, Rafael Leao, sentenció el encuentro dejando el marcador 3-1 con un gol combinando velocidad y suerte.

Ghana aprovechó un momento de vulnerabilidad y al minuto del 90, Bukari acercó al equipo africano con un tanto más. El encuentro finalizó con un marcador de 3-2.

🇵🇹 Portugal picks up three points against Ghana after a hectic second half@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

Uruguay y Corea del Sur firman empate sin goles

Las selecciones de Uruguay y de Corea del Sur hicieron su presentación este jueves en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con una igualada a cero goles.

El partido se disputó en el estadio Ciudad de la Educación en Doha y correspondió al Grupo H.

Durante los 90 minutos se desarrolló un partido parejo, Corea ordenado y rápido para las descolgadas, mientras que Uruguay y su "Garra Charrúa" siempre sólidos en la defensa.

Al 39' Hwang por parte de los asiáticos tuvo un tiro peligro a puerta sudamericana.

Por su parte, los delanteros Celestes no aparecieron, Luis Suárez comenzó de titular y fue sustituido por Canavi al 64'.

Para el minuto 80', Urguay pudo inquietar al marco coreano gracias a Darwin Núñez, quien recibió el balón por la banda izquierda, enganchó hacia dentro y sacó un disparo con pierna derecha que pasó muy cerca del poste de la portería de Corea del Sur.

Uruguay and Korea Republic begin their campaigns with a point 🇺🇾🇰🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

Suiza debuta en Qatar con triunfo ante Camerún

La selección de Suiza derrotó su similar de Camerún 1-0, en partido correspondiente del Grupo G de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El gol de la victoria para los suizos lo cayó al minuto 48 por conducto de Breel Embolo. Con este resultado el equipo europeo llegó a tres puntos y Camerún sin unidades.

(Con información de El Universal)