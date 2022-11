Qatar 2022: Resultados de los partidos de hoy lunes 21 de noviembre

Luego del encuentro inaugural entre Qatar y Ecuador, la primera vuelta de la fase de grupos continúo y dejó mucho de qué hablar de los debuts de las selecciones en la Copa del Mundo Qatar 2022. Si te perdiste alguno de los partidos, aquí te compartimos los resultados de hoy lunes 21 de noviembre.

Inglaterra enfrentó a Irán y se confirmó como uno de los aspirantes a llegar lejos en el Mundial tras golear 6-2 a los asiáticos.

Los goles ingleses los anotaron Bellingham (35), Saka (43 y 62), Raheem Sterling (45+1), Marcus Rashford (71) y Jack Grealish (90).

Por su parte, el delantero del Porto Mehdi Taremi logró salvar el honor para Irán con un doblete (65 y 90 +13, de penal).

La goleada de este lunes, pese a que el rival fuera Irán, no hará sino reforzar sus esperanzas y confirmar al equipo de Gareth Southgate como uno de los aspirantes al título.

