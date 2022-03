La eliminatoria de Concacaf fue la última que estableció a las escuadras nacionales que competirán en el próximo Mundial. La selección de México y Estados Unidos se unieron a Canadá como las selecciones que representarán a Concacaf en Qatar 2022.

Mientras que en la UEFA los aseguraron su repechaje fueron Portugal y Polonia.

Por su parte, en la Confederación Africana de Fútbol las cinco escuadras que sellaron su boleto fueron: Camerún, Marruecos, Túnez, Senegal y Ghana.

UEFA

- Alemania

- Bélgica

- Croacia

- Dinamarca

- España

- Francia

- Inglaterra

- Serbia

- Suiza

- Países Bajos

- Polonia

- Portugal

CONMEBOL

- Argentina

- Brasil

- Ecuador

- Uruguay

AFC

- Qatar (Anfitrión)

- Corea del Sur

- Irán

- Japón

- Arabia Saudita

CONCACAF

- Canadá

- México

- Estados Unidos

CAF

- Camerún

- Marruecos

- Túnez

- Senegal

- Ghana

Cuando serán las fechas de repechaje

En menos de tres meses se conocerán a las últimas tres selecciones que clasificaron al Mundial de Qatar 2022 cuando se lleven a cabo los partidos del repechaje en junio el cual enfrentarán el quinto lugar de la Conmebol, que es la Selección de Perú, contra el ganador del tercer lugar de Asia (Australia vs Emiratos Árabes Unidos), que se prevé se justa se celebre el 07 de junio.

Mientras que el otro boleto es para el duelo entre el cuarto de la Concacaf, Costa Rica, contra el representante de Oceanía, Nueva Zelanda. Se prevé que este partido se lleve a cabo el 13 o 14 de junio.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022?

Este viernes 1 de abril se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el lugar es el Centro de Exposiciones de Doha.

La Selección Mexicana se ubica en el bombo 2 del sorteo.

- Bombo 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal.

- Bombo 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos.

- Bombo 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos.

- Bombo 4: Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

Con información de El Universal.

TE PUEDE INTERESAR:

México avanza al Mundial sin brillo y muchas dudas

México le gana a Honduras pero no logra convencer

México y Estados Unidos: sin goles, pero con abucheos