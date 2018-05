Luis Pérez, quarterback mexicano firma con los Rams

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Luis Pérez firmó un contrato con los Texas A&M Commerce Lions, Luis aprovechará el contrato de novato para ‘pelear’ el puesto de suplente detrás del titular Jared Goff.

De acuerdo con el portal Medio Tiempo, Pérez fue invitado participar en el campamento de novatos de los Rams tras ganar el trofeo Harlon Hill como mejor jugador de la División II de la NCAA en 2017. El nacido en San Diego, de padres mexicanos, guió a los Lions al título de la categoría en la campaña 2017.

Según información de ESPN, Pérez ya estudia el libro de jugadas para poder quedarse en el equipo, donde competirá con Brandon Allen, pick de sexta ronda de los Jacksonville Jaguars en 2015, y Sean Mannion, tercera ronda de los Rams en 2015, por el lugar de segundo QB detrás de Goff.

“Siempre quise ser quarterback. Tenía la visión de jugar en la NFL y sabía que podía hacerlo. Cuando fui a mi último partido de preparatoria en casa, estaba molesto en las gradas, viendo a mis compañeros jugar el deporte que amo. Ahí fue cuando empece a moverme”, dijo Pérez en una entrevista en diciembre de 2017.

“Nunca me gustó el fútbol porque siempre fui el niño regordete y no me gustaba correr”, agregó.

A pesar de que su padre Juan Luis fue futbolista profesional en México y jugó con Atlas y León, Pérez prefirió el fútbol americano desde niño al ver los partidos de los San Diego Chargers.

Pérez completó 421 de 596 pases para 4 mil 999 yardas y 46 touchdowns en la temporada 2017 de la División II de la NCAA. En la final por el campeonato ante West Florida, lanzó para 323 yardas y dos touchdowns, con el 76.7 de sus pases completos.

En caso de ganarse un lugar en el roster final de 53 jugadores, tendrá la oportunidad de viajar a su país de origen cuando los Rams se enfrenten a los Kansas City Chiefs el 19 de noviembre en el Estadio Azteca.