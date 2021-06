¿Qué has ocasionado Cristiano? UEFA pide a jugadores no retirar botellas de patrocinadores

La UEFA intervino el jueves y pidió a los jugadores que no retiren las botellas de firmas patrocinadoras del Campeonato Europeo en las conferencias de prensa, una tendencia que inició Cristiano Ronaldo y que amenaza con convertirse en una bola de nieve.

Cristiano Ronaldo empezó esta tendencia el lunes cuando ocultó botellas de Coca-Cola y las reemplazó con unas de agua de la misma marca.

While Cristiano Ronaldo side Coca-Cola bottles and promoting drinking water our indian celebrities promoting gutkha, pan masala, alcohol, coca-cola, beting apps. #ronaldococacola pic.twitter.com/GaFJApJB1Q

Paul Pogba y Manuel Locatelli hicieron lo mismo esta semana, imitando al portugués.

El director de la Euro 2020 Martin Kallen dijo que la UEFA "se ha comunicado con los equipos respecto a este tema" y destacó que "los ingresos de los patrocinadores son importantes para el torneo y para el fútbol europeo".

Pogba, quien es musulmán y no consume bebidas alcohólicas, objetó tener delante suyo una botella de la cerveza Heineken, pese a que dice no tener nada de alcohol.

Pogba tuvo que presentarse a una conferencia después de ser elegido el mejor jugador del partido que Francia le ganó 1-0 a Alemania el martes. El premio lo patrocina la cervecera.

Kallen afirmó que las reglas del torneo estipulan que hay que cumplir con los compromisos publicitarios de la UEFA, aunque señaló que los jugadores que tengan objeciones religiosas "no necesitan tener una botella allí".

Los precios de las acciones de Coca-Cola bajaron esta semana y algunos lo atribuyeron al gesto del portugués, aunque no hay evidencia de que las dos cosas estuviesen relacionadas.

Locatelli imitó al portugués después de anotar dos goles en la victoria 3-0 de Italia sobre Suiza.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy