Así quedaron los octavos de final de la UEFA Champions League

El Real Madrid se medirá contra el Liverpool en los octavos de final de la ‘Champions League’ en una revancha de la final del año pasado.

El Madrid venció al Liverpool tanto en la final de 2018 como en la de 2022 y los dos colosos se volverán a ver las caras en febrero tras quedar emparejados en el sorteo de este lunes, que también colocó frente a frente al Paris Saint-Germain contra el Bayern Munich. Esa es una revancha de la final de 2020, que ganaron los alemanes.

PSG obtuvo un gran sorteo en esta etapa por segunda temporada consecutiva. La búsqueda del campeón francés por un primer título europeo terminó en marzo con el impresionante triplete de última hora de Karim Benzema a favor de Real Madrid, que quedó campeón.

El PSG no fue cabeza de serie en este sorteo y quedó expuesto a enfrentar al Bayern porque un gol en el tiempo de descuento para el Benfica en la victoria de 6-1 la semana pasada en su visita al Maccabi Haifa significó le dio al club portugués el liderato de su grupo.

Así quedaron definidos los sorteos

- Leipzig vs. Manchester City

- Brujas vs. Benfica

- Liverpool vs. Real Madrid

- Milan vs. Tottenham

- Eintracht Frankfurt vs. Napoli

- Borussia Dortmund vs. Chelsea

- Inter vs. Porto

- PSG vs. Bayern Munich

El Benfica se vio recompensado el lunes con un duelo ante el Club Brujas, el 15to clasificado del sorteo.

El equipo peor clasificado, el Milan, jugará en casa contra el Tottenham en el partido de ida en su regreso a las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones después de una brecha de nueve años.

El Manchester City se medirá con el Leipzig, y el Chelsea se enfrentará al Borussia Dortmund en choques de la Liga Premier contra Bundesliga.

Napoli, el equipo con mayor puntuación en la fase de grupos, jugará contra Eintracht Frankfurt, y el Inter recibirá al Porto en el duelo de ida. Los clubes del mismo país o que ya se enfrentaron en la fase de grupos no podían sostener series entre sí en los octavos de final.

Los partidos de ida se jugarán del 14 al 22 de febrero. Los de vuelta son del 7 al 15 de marzo.

La espera inusualmente larga de más de tres meses entre la fase de grupos y las eliminatorias se debe a que la Copa del Mundo de Qatar se jugará en noviembre y diciembre.

La temporada congestionada causó que la fase de grupos de seis rondas comenzará antes de lo habitual en septiembre y se haya completado en tan solo nueve semanas.

Con información de AP.