Querétaro vs New England Octavos Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Querétaro y New England, se medirán por los octavos de la Leagues Cup 2023, el lunes 7 de agosto a las 18:00 horas (Horario del centro de México) en el Gillette Stadium.

Gallos Blancos se ido consolidando como una de las grandes sorpresas en el torneo internacional entre la Liga MX y la MLS, sobre todo considerando que arrancaron con una derrota de 5-1 ante el Philadelphia Union, sin margen de error se impusieron 1-0 a los Xolos de Tijuana para finalizar como segundos del grupo Este 1, en los dieciseisavos se medirían a los Pumas de la UNAM a quienes vencerían por la mínima diferencia con gol de Ángel Sepúlveda.

Los Albiazules tienen todo que ganar y nada que perder, ahora están mentalizados en obtener el codiciado boleto a cuartos, después de años complicados en el certamen mexicano donde se ha quedado al margen de pelear en liguilla, recordando que en el Clausura 2023 no pudieron disputar el repechaje a pesar de que estaban entre los doce primeros de la clasificación, porque les tocó pagar multa al terminar últimos de la tabla porcentual, eso quieren dejarlo atrás.

Los Revs clasificaron como segundos del sector Este 4, en su primer partido igualaron sin goles con New York Red Bulls, perdiendo el punto extra en los penales tras caer 4-2, después golearían 5-1 al Atlético de San Luis, mientras que en los dieciseisavos rescatarían de forma dramática un empate 2-2 con Atlas para definir todo en los penaltis donde los estadounidenses ganaron 8-7.

New England en la actual temporada de la MLS marcha como segundo de la Conferencia Este con un registro de 12 ganados, siete empatados y solo cuatro perdidos, por lo que es un rival de cuidado, que está mentalizado en trascender en la Leagues Cup y no quiere ninguna sorpresa.

Another @LigaBBVAMX side comes to town with a chance for a trip to the @LeaguesCup quarterfinals on the line 👊



🎟️👉 https://t.co/GJTFuFnoAJ pic.twitter.com/IkSw4j5Awx