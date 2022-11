¿Quién es Veljko Paunovic, nuevo director técnico del Rebaño?

El director deportivo del Rebaño, Fernando Hierro, no perdió el tiempo el tiempo y diez días después de su presentación, ya trajo al nuevo mandamás del Club Guadalajara: Veljko Paunovic.

Paunovic es un entrenador serbio naturalizado español de 45 años que, al parecer, cumple con los requisitos que mencionó Hierro para ser técnico de Chivas. Estos son: conocer la zona, haber trabajado con jovenes, y tener experiencia europea. Pues Veljko cumple con las tres.

- Conocedor de la zona: entrenó al Chicago Fire de la MLS en el periodo 2015-2019. - Trabajo con jovenes: en el 2015 fue campeón del mundo con la Selección Sub-20 de Serbia derrotando a México en fase de grupos y a Brasil en la gran final, formando jugadores de la talla de Jovic y Milinkovic Savic, hoy figuras en el futbol europeo y con su selección. - Experiencia europea: además de trabajar con las divisiones de desarrollo de la selección de Serbia, tuvo un paso por el Reading, del Championship inglés.

Trayectoria como entrenador

Después de dirigir las categorías sub 18, sub 19 y sub 20 de la Selección de Serbia, donde fue campeón del mundo tras derrotar a Brasil en la final, empezó la carrera de director técnico a nivel de clubes.

Emigró al Chicago Fire, en su primera experiencia en clubes del 2015 al 2019. Ahí dirigió 149 partidos de los cuales ganó 48, empató 37 y perdió en 64 ocasiones. Su efectividad en este club fue del 40.49 por ciento.

Tras dejar la MLS, recibió otra oportunidad para dirigir al Reading, equipo de Inglaterra del 2020 al 2022. Fueron 83 partidos los que dirigió, de los cuales ganó 29, empató 18 y perdió en 36 ocasiones.

Su efectividad es de 41.77 por ciento

Sus números como profesional son en total:

248 partidos dirigidos

87 ganados

58 empates

103 derrotas

Su efectividad en general ha sido del 42.88 por ciento y será el encargado de dirigir los destinos del Rebaño Sagrado desde el Clausura 2023.

(Con información de El Universal)