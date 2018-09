¡Malas noticias! Rafael Nadal no podrá ir al Abierto de China

Agencia

BARCELONA.- El tenista español Rafael Nadal no podrá ir por los puntos en Shanghái ni defender su título en el Abierto de China debido a su lesión en la rodilla, lo que lo pone en riesgo de dejar de ser el número uno del mundo.

Nadal se lesionó la rodilla durante la semifinal del Abierto de Estados Unidos, que jugaba con el argentino Juan Martín del Potro, partido que se vio obligado a abandonar en el segundo set.

También te puede interesar: Millonaria donación de Michael Jordan a damnificados por Florence

"Hola a todos, como sabéis tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias no son nada nuevas, hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla", explicó el rey de la arcilla en sus redes sociales.

Hola a todos, como sabéis tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo, — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 19 de septiembre de 2018

hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 19 de septiembre de 2018

Lamento no poder estar con todos los fans en China que son tantos y con los organizadores de los torneos de Beijing y Shanghai que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 19 de septiembre de 2018

El español lidera el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) con ocho mil 760 puntos, por delante del suizo Roger Federer, que cuenta con seis mil 900 puntos; y al no participar en la gira por Asia, pondrá en riesgo su posición, ya que en total perderá mil 100 valiosos puntos.

En otro tuit, el tenistaescribió: "Lamento no poder estar con todos los fans en China que son tantos y con los organizadores de los torneos de Beijing y Shanghái que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo".

Con información del portal de noticias Notimex.