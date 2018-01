¡Ouch! Nadal se retira del Abierto de Australia por lesión

Agencia

ESPAÑA.- Rafael Nadal volvió a lesionarse en el Abierto de Australia, esta vez en un músculo de su pierna derecha durante el partido de cuartos de final con Marin Cilic, quien pasó a semifinales.

El tenista se realizará mañana pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y saber si podrá competir en el Open 500 de Acapulco, su siguiente compromiso en el calendario y que se disputa del 25 al 31 de febrero, informa el portal Marca.

"No sé lo que tengo. Es demasiado pronto para saberlo. Sé que es en el músculo de arriba a la altura del cuádriceps pero no sé cuál. Me haré pruebas lo antes posible para saber si puedo seguir mi calendario. Noté el músculo cansado en el tercer set y ya en el cuarto noté algo que no pensaba iba a ser tan malo. Es que no aguantaba el dolor y la pierna se me quedaba bloqueada. Yo no soy de los que le guste retirarse pero no tenía sentido continuar porque no iba a ganar. Tampoco sé si me podía haber hecho más daño", comentó el deportista.

Nadal se mostraba contrariado por ser el tenista del 'Top10' que más lesiones ha tenido. "No sé qué hubiera pasado si no hubiera tenido tantas lesiones. Pero lo que sí es cierto es que los que gobiernan el tenis tienen que plantearse porque hay tantos jugadores con problemas físicos y me refiero a las superficies duras".

"Es un momento duro porque se me ha escapado una buena oportunidad de estar en las semifinales de un 'Grand Slam'. En este torneo ya me ha pasado varias veces. Me veía capacitado para luchar para ganar", añadió el tenista.

Después de tres horas y 47 minutos, Nadal se acercó a la red cabizbajo para asumir su retirada del primer Grand Slam de la temporada, el primer evento en el que participaba en 2018, tras darse de baja en la exhibición de Abu Dabi y en el ATP de Brisbane, para cuidarse una lesión en la rodilla derecha.