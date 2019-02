Notimex

Una de las raquetas más importantes del orbe estará presente en el Abierto de Acapulco 2019, el español Rafael Nadal confirmó que participará en el torneo mexicano a disputarse en marzo, esto de cara al Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos.

“Llevo una semana preparándome acá para el abierto de Acapulco, si todo sale bien en Acapulco, estaré compitiendo en Indian Wells”, declaró el mallorquín este lunes en la conferencia de prensa de apertura del “Rafa Nadal Tenis Centre”, en Cancún, Quintana Roo.

At the new @RafaNadalTC in Costa Mujeres, México players can train following the guidelines of the @rnadalacademy

as they enjoy their family. Come & enjoy the facilities of @palladiumhotels & live a high performance experience in the Mexican caribbean! 🎾🌴#RafaNadalTennisCentre pic.twitter.com/l25jqvgqI8