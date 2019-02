Wall Street tiene favorito para el Super Bowl 2019

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- Según la estadísticas de LPL Financial, la élite financiera de New York prefiere que The Rams triunfe mañana en la final de la NFL, en la que el equipo de la Conferencia Nacional (NFC) se enfrentará a New England Patriots de la Conferencia Americana (AFC).

Según el portal Ámbito Financiero, los lobos de Wall Street, basados en la estadística, creen que en los años en que los Patriots ganaron el Super Bowl, el rendimiento promedio del S&P fue el 1.5%, muy por debajo del promedio histórico anual de más del 8%.

Sin embargo, en la era de Tom Brady y el coach Bill Belichik los rendimientos han sido peores. En promedio, se calcula que el S&P 500 ha tenido un rendimiento de -3%.

Los financieros de la Gran Manzana registran que, además, los años en los que un equipo de la AFC gana generalmente se da un rendimiento muyo más bajo. Así, el triunfo de un equipo de la NFC genera rendimientos del 5.8%, mientras que la victoria de cualquier equipo de la AFC gemera rendimientos anuales del 10.2%.

“Hubo 15 años alcistas y 6 años bajistas para el índice cuando hay un campeón de la AFC y 22 años alcistas y 9 años bajistas con un campeón de la NFC. Si bien el S&P 500 registró ganancias positivas con mayor frecuencia en los últimos 52 partidos del Super Bowl cuando los equipos de la NFC ganaron, hubo algunas excepciones como cuando: Philadelphia Eagles (NFC) ganó el Super Bowl en 2018, pero el S&P cayó un 6,2% ese año, o cuando New York Giants (NFC) se llevó el trofeo en 2008 y el mercado bajó un 37%”, refiere el medio argentino especializado en finanzas.