Notimex

El delantero mexicano Raúl Jiménez superó el medio centenar de goles en Europa, luego de anotar dos dianas durante el triunfo de 4-1 contra Crusaders en la segunda ronda de clasificación de la Europa League 2019-2020.

El futbolista canterano del América comenzó su aventura en el viejo continente con Atlético de Madrid, con el que no tuvo la regularidad esperada y apenas consiguió un gol, el cual anotó el 27 de septiembre de 2014 en la Liga española frente al Sevilla.

Ese fue el estreno goleador del hidalguense en el balompié europeo y luego continuó su andar de romperredes con Benfica. Con esta escuadra portuguesa jugó tres temporadas, lapso en el que hizo 18 goles en la Primeira Liga, cinco en la Copa de la Liga de Portugal, tres en la Copa de Portugal, uno en la Supercopa de Portugal y cuatro en Champions League.

Con Wolverhampton, Jiménez Rodríguez lleva 13 dianas en la Liga Premier de Inglaterra, cuatro en la FA Cup y dos más en la fase previa de la Europa League para totalizar 51 anotaciones en lo que va de su carrera en el futbol europeo.

Clubes de relevancia como Sevilla, Bayern Munich, Sporting Lisboa, Chelsea Tottenham y Manchester United han sufrido el olfato goleador de Raúl Jiménez.

Esta campaña 2019-2020 marcará la segunda del seleccionado tricolor con Wolverhampton con la ilusión de meterse a la ronda de grupos de la Europa League y en la Premier League con el deseo de al menos repetir el séptimo puesto en la clasificación.

Raul Jimenez doing it in the Europa League for Wolves 😍 pic.twitter.com/1WaGWezYcW