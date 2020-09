Eligen a Jiménez mejor jugador de los Wolves

Ciudad de México.- Los jugadores del Wolverhampton nombraron al mexicano Raúl Jiménez como el mejor de la temporada 2019-20.

El goleador anotó en la Premier League 17 goles y 6 asistencias, disputando 38 encuentros, además, incluyendo las anotaciones en copas nacionales y Europa League, este año deportivo anotó 27 dianas y puso 10 pases para gol.

Un promedio inmejorable para el destacado delantero, de quien se dice que su futuro podría estar fuera de Inglaterra, aunque todavía no hay ofertas en firme.

¡Así es! @Raul_Jimenez9 ha sido elegido como el "Jugador de la temporada" por sus compañeros.



Increíble año del #LoboMexicano 🐺 🇲🇽 pic.twitter.com/WepDedQFIm — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 3, 2020

A través de un video que colocaron los Wolves en sus redes sociales, varios de sus compañeros hablaron de lo que significa Jiménez en el accionar del equipo y en el día a día en los entrenamientos.

Adama Traoré, delantero del Wolves señaló que cuando Raúl está en el campo es más fácil jugar.

"Es un fantástico jugador de fútbol, que nos enorgullece en el día a día por todo lo que pone en la cancha", comentó el defensa Conor Coudy.

Jiménez también señaló que siempre quiere ir a buscar más en cada partido y en cada objetivo de su vida.

"El cielo no tiene techo, siempre me digo que no tengo un techo, que puedo hacerlo, que puedo ir por más, seguir subiendo y seguir adelante", mencionó.