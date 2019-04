Raúl Jiménez, entre los mejores 50 de la Premier

Agencia

MÉXICO.-El delantero mexicano, Raúl Jiménez, aparece entre los 50 mejores jugadores de la Liga Premier de Inglaterra, ubicado en el lugar número 21 por la revista británica Four Four Two.

Jiménez cuenta con una temporada destacada en el Wolverhampton, donde suma 16 anotaciones y ocho asistencias en 40 encuentros disputados con los 'Wolves', entre liga y torneos coperos, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Hace un par de semanas, el delantero mexicano también fue noticia, al convertirse en el futbolista nacional por el que más dinero se pagó en la historia (40 millones de dólares).

Raúl Jiménez, aparece en el listado por encima de elementos como David De Gea (Manchester United), Aaron Ramsey (Arsenal) y Christian Eriksen (Tottenham Hotspur).

Los 10 mejores jugadores de la Liga Premier:

1- Virgil van Dijk - Liverpool

2- Bernardo Silva - Manchester City

3- Raheem Sterling - Manchester City

4- Eden Hazard - Chelsea

5- Sadio Mané - Liverpool

6- Sergio Agüero - Manchester City

7- Mohamed Salah - Liverpool

8- Harry Kane - Tottenham Hotspur

9- Aymeric Laporte - Manchester City

10- Andrew Robertson - Liverpool