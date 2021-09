Raúl Jiménez se reencuentra con el gol tras 11 meses de sequía

Raúl Jiménez ha vuelto a anotar un gol después de 11 meses y de la espantosa lesión en la cabeza que le provocó estar fuera de actividad por un largo tiempo.

Este domingo, el mexicano fue el encargado de abrir el marcador en la visita del Wolverhampton al Southampton.

Jiménez hizo una serie de recortes, se metió al área rival y disparó de derecha al minuto 60 para colocar el 1-0 en el marcador.

El último gol que marcó el examericanista fue el 25 de octubre del 2020 ante el Newcastle.

Welcome back to the #PL scoresheet, Raul! 🙌



Raul Jimenez's goal was his first in the league since October last season against Newcastle, 336 days ago#SOUWOL pic.twitter.com/rLR1slP9N8