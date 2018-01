¿Rayados espera un refuerzo más? Aquí te lo decimos

Agencia

MONTERREY.- El club Rayados de Monterrey esperan aún un refuerzo ofensivo o delantero para la jornada Clausura 2018.



De acuerdo con Notimex, Antonio Mohamed, director técnico del Monterrey, aseguró que aún podría incorporarse un volante ofensivo o un delantero al equipo como refuerzo, pero dejó en claro que por ahora sólo piensan en el cotejo contra Monarcas.

Además, descartó la permanencia de Dorlan Pabón, “mañana va a jugar, sobre el tema de jugador que pueda llegar o salir tenemos hasta el 31 de enero para incorporar”.

Indicó que no hay nada cerrado para ningún jugador, la idea es que se queden cómo están, “pero no sé qué pueda pasar de aquí al 31, no puedo decir ni que sí ni que no”.

Mohamed consideró que el plantel está completo para lo que se les avecina en el Torneo Clausura 2018 y la Copa MX, pero que si se sumara alguien pudiera ser en el sector ofensivo.

“No estoy buscando un refuerzo, el plantel está completo, ahora hay un jugador lesionado, pero de llegar algún jugador sería un volante ofensivo o delantero más, pero si no nos quedamos como estamos, no estoy apurado en conseguir uno”, expresó.

Sobre la lesión del refuerzo del equipo, el uruguayo Jonathan Urretaviscaya, el timonel detalló que sufrió un problema en el gemelo izquierdo, pero se mostró confiado en que en breve estará listo.

“Hubo una lesión en el gemelo izquierdo en el entrenamiento del miércoles, esperemos que esté en una semana o 10 días una lástima porque queríamos tenerlo para este partido como alternativa, pero por algo suceden las cosas”, agregó.

El estratega apuntó que el plantel paulatinamente se recupera de la final que perdieron en el Apertura 2017 ante Tigres de la UANL y esperan recuperar el nivel que mostraron en ese certamen.