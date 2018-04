Real Betis cierra campaña con infiltrado, se trata de…

Agencia

ESPAÑA.- El jugador mexicano, Andrés Guardado no se ha recuperado por completo de una lesión muscular que sufrió el pasado 19 de abril contra Las Palmas.

De acuerdo con Vanguardia MX, a falta de cuatro jornadas, el mediocampista mexicano quiere jugar lo que resta con la Real Betis, por lo que pidió al doctor jugar infiltrado si es necesario, aunque con precauciones por el Mundial de Rusia 2018.

También te puede interesar: Real Madrid busca alcanzar al Atlético de Diego Simeone

“El Principito” unió fuerzas con su fundación y los Béticos para hacer un centro en México para sacar a los niños de la calle a través del deporte, arquitectura, dibujo y danza. Ahí aprovechó para compartir su estado físico.

“No estoy bien, parecía que no era nada contra Las Palmas, pero me dejó muy tocado, no he podido salir del dolor. Hoy me hicieron una prueba para ver si era más grave, espero que pasen los días y se cure y pueda participar. Soy un futbolista que me gusta estar en todos los partidos".

¡LOS COLORES NOS UNEN! 💚👌



El equipo español, Betis de Sevilla, recibió en su entrenamiento la visita de un grupo de niños mexicanos, que al perecer pertenecen a las fuerzas básicas de Santos Laguna. Andrés Guardado tomó un tiempo para atenderlos con autógrafos y fotografías. pic.twitter.com/QPGfSt5Sdv — Isaúl Meza 😇 (@isaulmezasala) 4 de abril de 2018

"Le dije al doctor que, si es necesario, que me infiltre. Pero debo pensar en el futuro, también en el Mundial. Me gustaría estar dentro del campo en esta recta final”, dijo.

Los verdiblancos están en el quinto lugar de La Liga con 56 puntos, a 10 de distancia del Valencia, que irá a Champions League.

Real Madrid busca alcanzar al Atlético de Diego Simeone

Con el final de la Liga de España muy cerca, Real Madrid aspira acercarse al Atlético de Diego Simeone y a la segunda posición para mantener el prestigio, cuando reciba este sábado al conjunto del CD Leganés.

El conjunto “merengue” llega al encuentro en la tercera posición con 68 unidades, y tratará de cerrar de forma digna el torneo luego que la Liga se ve muy lejana.

Enfrente tendrá al cuadro de los "pepineros" que marchan en la posición número 15 y no pelean prácticamente nada, por lo que el equipo del francés Zinedine Zidane podría utilizar varios suplentes y dar descanso a los titulares que vencieron entre semana 2-1 al Bayern Múnich en Champions League.