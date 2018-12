Se corona el Real Madrid en el Mundial de Clubes

Agencia

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos.- Tras vencer 4-1 a Al Ain, el Real Madrid confirmó su dominio en el Mundial de Clubes 2018, partido celebrado en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dabi.

Las anotaciones del cuadro “merengue” fueron obra del croata Luka Modric al minuto 14, Marcos Llorente (60′), Sergio Ramos (78′) y Yahia Nader, autogol al 91′, con lo que le dan su primer título al argentino Santiago Solari.

El conjunto local respondió en los minutos finales y consiguió marcar el de la honra por conducto del japonés Ysukasa Shiotani en el minuto 86.

Al Ain fue el conjunto revelación del torneo al dejar en el camino al argentino River Plate, campeón de la Copa Libertadores de América.

La oncena árabe inició el encuentro muy revolucionada y casi abre el marcador a minutos del arranque, pero la zaga “merengue” estuvo atenta para alejar el peligro de su marco.

Entonces llegó la respuesta madridista, que de plano se adueñó del encuentro, y no le cedió el esférico al rival para generar una gran cantidad de llegadas sobre el marco rival que, de no ser por el arquero Khalid Essa, el marcador sería más amplio.

Aunado a lo anterior, los remates del ataque merengue salieron desviados de la portería del conjunto árabe, no así las anotaciones de Modric, Llorente y Ramos, que sí estuvieron finos al contactar con la pelota.

Real Madrid supera a Barcelona en triunfos obtenidos en esta competición, en la que se esperaba que el galés Gareth Bale se quedó con las ganas de igualar a Cristiano Ronaldo como máximo anotador en el certamen.

Real Madrid se convierte en el máximo ganador del certamen al conseguir su cuarta corona desde el cambio de formato del mismo, pero tres veces de forma consecutiva.

