El reality show de Mayweather, más espectáculo que realidad

Agencias

LAS VEGAS, Nevada.- La marihuana no era verdadera. Mucho de lo que se transmitió en un programa de televisión por cable producido para promover su última pelea tampoco lo era, admitió el martes Floyd Mayweather Jr.

Las fiestas donde se fumaba marihuana a raudales y en las que abundaban las mujeres en su mansión de Las Vegas también eran simuladas. Lo mismo las peleas de 31 minutos sin pausa en la llamada "casa del perro" en el gimnasio de su casa situada cerca de la famosa avenida Strip.

Las apuestas que corrían Mayweather y otros sobre el ganador de su pelea contra el argentino Marcos Maidana tampoco eran ciertas.

"No quiero sólo promover una pelea sino un estilo de vida", dijo Mayweather.

Pura promoción

De acuerdo con The Associated Press, las autoridades reguladoras del boxeo en Nevada pidieron al peleador que explicara lo sucedido en el programa "All Access" que se difundió a principios de mes antes de su revancha contra Marcos Maidana, y Mayweather indicó que todo fue una estrategia para promover el combate.

Funcionó, dijo, porque lo vieron suficientes personas para que vendiera muchas suscripciones de pago por evento para la pelea en la que hubo una bolsa de 32 millones de dólares.

Mayweather, quien a principios de mes recibió la autorización para ser promotor en Nevada, fue convocado por el presidente de la Comisión Atlética del estado de Nevada, Francisco Aguilar, para que explicara escenas del programa "All Access" que se transmitió días antes del combate. Mayweather fue el productor ejecutivo del programa que se presentó como una serie real acerca de la vida de un boxeador antes de la pelea.

Aunque resultó que no fue tan real como decía.

"Esta es una nueva generación, más joven", dijo Mayweather. "Creemos en ir más allá del boxeo y hacer algo diferente. Porque lo hicimos logramos más suscripciones en esta ocasión".

La empresa Showtime no da a conocer la cantidad de personas que contrataron el servicio para ver la pelea, pero varios informes señalan que la revancha con Maidana tuvo más audiencia que la primera pelea, que no logró el millón de suscriptores.

La pelea más exitosa

La pelea de Mayweather con el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez fue la más exitosa en esta modalidad ya que 2.2 millones de suscriptores pagaron por vela.