Messi le hace le feo a Cristiano Ronaldo

BARCELONA, España.- Lionel Messi, con motivo de la entrega de la Bota de Oro de la pasada temporada, ofreció una entrevista al diario Marca en la que restó importancia a su quinta posición final en el Balón de Oro, admitió que le “encantaría” el regreso de Neymar y elogiando a Cristiano Ronaldo, rechazó su ‘invitación’ a jugar en el Calcio porque “estoy en el mejor equipo del mundo”.

“A Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo del que se marchase; se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo”, convino el futbolista argentino al referirse a la salida del portugués del club merengue, advirtiendo que no es raro “que le echen de menos, no me sorprende... Aunque eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores equipos del mundo”.

De acuerdo con información de Vanguardia, respecto al recuerdo que le quedó de su duelo personal durante tantos años, Messi refirió que fue “una época muy linda. Eran duelos muy bonitos intentando ganar cada uno con su equipo, pero yo siempre miro lo que es el Barça y conseguir cosas aquí, con él o sin él”. ¿Una era irrepetible? “Fue una rivalidad muy sana. Los dos queríamos superarnos día a día y dar lo mejor; creo que fue lindo para el espectador”.

El reto que le lanzó Cristiano, de sumarse a la Serie A para revivir en Italia ese duelo personal, fue educadamente rechazado por Leo, quien dejó claro que “yo no necesito ningún cambio porque mis retos se renuevan año tras año y no necesito cambiar de equipo ni de Liga para firjarme otros objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo ninguna necesidad de cambiar”.

Por primera vez desde que en 2007 el premio lo conquistase Kaká, el Balón de Oro no fue a parar a manos de Messi o Cristiano Ronaldo, que coparon el trofeo hasta la irrupción de Modric, desplazando al capitán azulgrana a un sorprendente quinto puesto que, personalmente, aseveró “no preocuparme”.

“Siendo sincero no le doy más importancia aunque sea un premio muy relevante” señaló Messi, quien reveló que hace meses sabía que esta temporada “no tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se decían y sabía que no iba a estar ahí así que no me puse a esperar si sería tercero, cuarto o quinto. No me sorprendió porque no esperaba nada”.

Quien tampoco estuvo en el podio, de hecho cayó hasta la 12 posición, fue su amigo Neymar, de quien hace ya tiempo se especula con un posible regreso al Barça que Messi acogería “encantado”.

“Nos encantaría que volviera, aunque lo veo complicado, por lo que significa tanto como jugador como para el vestuario” solventó el crack argentino, recordando que con Ney “pasamos mucho tiempo juntos y disfrutamos de cosas muy lindas”. Con todo, ese retorno “lo veo muy difícil porque el PSG no dejará que le quiten a Neymar”.

¿Y Guardiola? ¿Le gustaría a Messi volver a ser dirigido por el entrenador con el que conquistó la eternidad en el Barça? “Es difícil, pero me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y por eso me gustaría... Aunque, como ya digo, lo veo muy complicado”.