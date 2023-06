Récord Guinness para Cristiano Ronaldo: 200 partidos y 123 goles con Portugal

Encuentro internacional número 200 y el gol 123 dicen mucho del portugues. Ningún futbolista tiene registros semejantes a los de Cristiano Ronaldo en el fútbol de selecciones.

El astro portugués se convirtió en el primer futbolista masculino en alcanzar esta cantidad, por lo que le fue entregado un reconocimiento y una placa con el Récord Guinness.

Este hito se une al que CR7 consiguió hace unos meses cuando superó a Bader Al-Mutawa como el jugador masculino con más apariciones en una selección nacional.

Gracias al gol de Cristiano en los descuentos, Portugal logró su cuarta victoria en igual número de partidos en las eliminatorias del Campeonato Europeo, imponiéndose como visitante 1-0 ante Islandia.

El triunfo estuvo cargado de angustia, pues los portugueses debieron esperar una larga consulta del video arbitraje para confirmar que Gonçalo Inácio no estaba adelantado en el pase que precedió el gol del insaciable delantero de 38 años. Portugal emuló a Francia a Inglaterra como las únicas selecciones que presumen de un pleno de cuatro victorias en las eliminatorias rumbo al torneo que se jugará el año próximo en Alemania.

ℂℝ𝟚𝟘𝟘

