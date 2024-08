Red Bull y Ford se preparan para desafíos con nuevo motor para 2026

Red Bull Racing, en asociación con Ford, está preparando un nuevo motor para la temporada 2026, que será clave para mantener su éxito en la Fórmula 1.

La unidad de potencia, que marcará el comienzo de una nueva era reglamentaria, enfrenta un desafío considerable dado el avance de competidores como Ferrari y Mercedes, que llevan años desarrollando motores avanzados.

BREAKING: Ford to partner with Red Bull for the 2026 season and beyond #F1 @FordPerformance pic.twitter.com/Fjsbpcm2RY