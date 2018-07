Redes sociales destapan ‘machismo’ en el FC Barcelona

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo varonil y femenil del FC Barcelona viajó a Estados Unidos para realizar la pretemporada de cara al siguiente torneo; sin embargo, el viaje levantó cierta polémica por el trato que el equipo habría tenido con el representativo del primer equipo en comparación con el ofrecido a las mujeres.

A través de las imágenes y videos publicados por el equipo, jugadores y jugadoras de la institución blaugrana, se aprecia como ambas plantillas conviven antes del despegue, donde los dirigidos por Ernesto Valverde fueron acomodados en la sección VIP del avión, gozando de espaciosos asientos con servicios de lujo como televisión, reporta Milenio.com.

Cuando las jugadoras comandadas por el entrenador Fran Sánchez publicaron el inicio de su travesía por tierras norteamericanas, se aprecia que el entorno es completamente diferente, pues se encuentran en la clase turista de la aeronave, sin servicio de lujo y sentadas en grupos de tres con asientos poco espaciosos.

Yeah - the men's team is mostly players from the Barça B men's team, but the senior women's team gets Economy! pic.twitter.com/moy1x6tt1o