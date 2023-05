¡Relajado! Gignac no se preocupa por sequía de goles

Podrá sonar exagerado, pero la falta de gol de Gignac en la Liga Mx mantiene preocupados a los seguidores de Tigres, pero al francés no le roba el sueño.

La última anotación del futbolista fue en la Jornada 16 ante el Puebla, con los que completó siete goles en el torneo regular, una cifra que causa envidia entre los delanteros.

Sin embargo, para el francés es muy poco y por tal motivo espera que contra el deportivo Toluca la cifra explote.

"Estoy tranquilo, sé que me va a caer la pelota, a veces no va a entrar últimamente no he andado fino, pero estoy aquí", mencionó en rueda de prensa al término del entrenamiento del equipo regio, a solo unos días de enfrentar a los Diablos Rojos este jueves.