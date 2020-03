Renato Ibarra: Abogada abandona el caso; el jugador vuelve a quedarse sin defensa

MÉXICO.- A cinco días de haber sido detenido junto con otras cuatro personas por presuntamente agredir a su pareja sentimental Lucely Estefanía Chalá, el volante del Club América se quedó sin abogados por segunda vez, pues habría trascendido que Paloma Taracena dejó la defensa del ecuatoriano debido a cuestiones de género y tras conocer el parte médico de Chalá García, quien tenía diez semanas de embarazo al momento de ser agredida.

Taracena tomó el caso de Ibarra luego de que el pasado 6 de marzo, Mark Pérez, quien entonces defendía al futbolista, anunció sorpresivamente su dimisión a las afueras de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan.

El pasado domingo, la abogada del jugador junto con Julio Delgado Lara e Ignacio Martínez Zepeda, también litigantes y miembros de la defensa de Ibarra, acudieron a la primera audiencia celebrada en la sala 1 de los juzgados anexos al Reclusorio Norte, donde la jueza de control Esperanza Medrano Ortiz imputó a Renato, Alexandra Ibarra Mina, Tania Aguas Alencastro, Marlon Aguas Alencastro y Bayron Ibarra Mina por los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio contra Lucely Estefanía Chalá.

También te puede interesar: Jueza imputa a Renato Ibarra cargos de 'violencia familiar' y 'tentativa de feminicidio'

Al ser cuestionada sobre el cargo de tentativa de feminicidio por el que fueron acusados los cinco ecuatorianos, Taracena evitó hablar del tema, pues consideró que entorpecería el recabamiento de pruebas.

"Me reservo un poco mi opinión personal, solamente manifestando que es un tema delicado en el País, en cuestiones de género estamos en una situación delicada las mujeres, no puedo emitir mi opinión personal en este momento, y si me parece o no exagerado, todo se va a sustentar en juicio, con las pruebas que nosotros tenemos, es todo lo que tengo que decir", explicó la abogada el pasado domingo.