Lo de Renato Ibarra sí tuvo consecuencia; se equivocó: Miguel Herrera

Ciudad de México.- Miguel Herrera, entrenador del América, dejó ver su postura respecto al tema de Renato Ibarra, quien fue separado deportivamente del equipo en marzo pasado, luego de librar los cargos de supuesta "tentativa de feminicidio y aborto", mas no el de "violencia familiar".

Ante el cuestionamiento de la conductora Rosana Franco, de Unanimo Deportes, sobre la violencia de género y el caso Ibarra, Herrera explicó que "es un tema que sí tuvo consecuencia fuerte. Primero, en la parte de sociedad ustedes vieron lo que vivió y lo que pasó, se equivocó y tan hay tantas consecuencias que Renato no está trabajando con nosotros, está separado del plantel, habría una fuerte multa y la directiva va a tomar esas consecuencias".

De igual manera, el estratega azulcrema señaló que, por el momento, el volante ecuatoriano sí está a la venta, "los del club están viendo qué hacer, pero él está en venta, no entrena con nosotros".

También, "El Piojo" comentó que por tratarse de un tema delicado y fuera de lo deportivo, la cúpula azulcrema le pintó un límite.

"Aquí no está Renato [entrenando en el club], tiene su consecuencia. Hoy, se repudian situaciones así, pero no sé qué pasó [exactamente]. Hemos visto videos de gritos [en redes sociales], del momento de la ida a la cárcel; cuando pregunté a la directiva, me dicen 'no, por favor, es un caso que no les atiende a ustedes".