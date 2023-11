Reportan ingreso de Julio César Chávez Jr. a un hospital psiquiátrico

Julio César Chávez Jr. está nuevamente en crisis. Su problema de farmacodependencia lo llevó a ser ingresado a un hospital psiquiátrico en Estados Unidos.

Su esposa, Frida, se alarmó por la cantidad de píldoras que ingirió y pidió apoyo al 911.

El pugilista, hijo de Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores del mundo, tomó una gran cantidad de píldoras para adelgazar, lo cual asustó a su familia, que temió por su vida.

Su esposa también tuvo miedo por ella y sus hijos, ya que el boxeador suele ponerse violento.

TMZ Sports reportó el incidente y recordó que hace una semana, su mujer lo reportó por una ingesta de pastillas, potencialmente peligrosas y pidió que los médicos lo examinaran, por ello se determinó recluirlo para tenerlo bajo observación.

