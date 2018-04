Reportera revela cómo fue acosada por 'aficionado' de Chivas

Agencia

Ciudad de México.- Hace unos días, la reportera María Fernanda Mora tuvo que interrumpir una transmisión en vivo para Fox Sports cuando un presunto aficionado de las Chivas la acosó sexualmente, mientras ella trabajaba reportando los festejos por el triunfo del club, en la Concachampios.

Pronto, el video en el que se ve a María Fernanda "golpeando" a un aficionado de Chivas se volvió viral y por lo mismo, la joven recibió toda clase de mensajes en redes sociales. Desde apoyo por parte de sus compañeras, otros diciéndole que era una exagerada y, claro, el respaldo de la televisora que publicó un comunicado que dice:

"En relación a la lamentable situación vivida por nuestra reportera María Fernanda Mora mientras cubría anoche en vivo los festejos por el campeonato del equipo Chivas de Guadalajara, Fox Sports quiere manifestar públicamente su solidaridad con ella, ratificando a la vez su rechazo a todo tipo de comportamientos que atenten contra la dignidad y respeto merecido por todas las personas. Hechos como éste instan a repensarnos como sociedad", según The HuffPost.

También te puede interesar: Reportera golpea a aficionado de Chivas por acosarla en vivo

Luego de días en silencio, Mora lanzó una carta en la que explica lo que sucedió esa noche. "Lo que me sucedió la madrugada del pasado jueves en la Fuente de la Minerva, en Guadalajara, durante los festejos de la Liga de Campeones, le sucede a miles de mujeres todos los días en infinidad de espacios públicos".

Mandó un mensaje a las personas que tomaron a mal su reacción: "A los que dicen que exageré porque se trató de un 'arrimón', les comento: hasta una mirada lasciva vulnera a una mujer. Pero no, no fue un 'arrimón', y explico lo que aconteció, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Durante el enlace, este pseudoaficionado me agarró un glúteo. Pensé: 'Puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente', y continué hablando frente a la cámara".

La joven no reaccionó y siguió haciendo su trabajo y, "me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más. Decidí defenderme", contó.

"No me arrepiento en lo absoluto de mi manera de actuar ante su ataque porque anteriormente ya había sufrido de acoso"

"No me arrepiento en lo absoluto de mi manera de actuar ante su ataque porque anteriormente ya había sufrido de acoso en el desempeño de mi labor periodística. No lamento la forma en la que me defendí porque las mujeres no nos vamos a dejar y no nos vamos a callar".

"El hecho no es salir de noche sola, no es caminar por la calle, no es usar un bikini, un escote pronunciado o una falta corta. El problema es que existen quienes se sienten con derechos sobre el cuerpo de otra persona", escribió la periodista.

Te dejamos el comunicado completo: