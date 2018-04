Reportera golpea a aficionado de Chivas por acosarla en vivo

Agencia

Ciudad de México.- Luego de la histórica noche que Chivas logró este miércoles al levantar el título de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Toronto FC, un aficionado del Rebaño protagonizó una escena lamentable al acosar a una reportera durante un enlace en vivo.

Justo en los festejos que se llevaban a cabo en la glorieta de la Minerva en la capital jaliciense, Maria Fernanda Mora realizaba un enlace en vivo para su televisora entre los frenéticos fans de Chivas, que vitoreaban a su equipo, sin embargo uno de ellos manoseó a la periodista, interrumpiendo su intervención en vivo, informa el portal Medio Tiempo.

Una vergüenza el tipo, la reportera sólo está haciendo su trabajo. Mis respetos para todos los periodistas hombres y mujeres que sufren por muchas injusticias y abusos y siguen al pie del cañón. No más abusos!! @marifermora90 pic.twitter.com/pL6I9JA9Dd — Daniel R. Montenegro (@danymontenegro) 26 de abril de 2018

La reacción de la reportera fue evidente al sentirse acosada y buscó alejar al pseudoaficionado golpeándolo un par de ocasiones con su micrófono.

Minutos después se manifestó a través de su cuenta de Twitter y explicó lo que sucedió, asimismo agradeció los mensajes de apoyo que diferentes medios de comunicación y colegas del medio le enviaron.

"Agradezco cada mensaje, cada tweet, y cada llamada de todos aquellos que han mostrado su apoyo y solidaridad. Abordaré el tema con la cabeza más fría y tras algunas horas de sueño", escribió luego de responderle también a un usuario en la red social. "Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. ¡Varias! Gracias por tu opinión no pedida".

Desde el estudio, los conductores del programa La Última Palabra, Ricardo Murguía y José Pablo Coello, condenaron los hechos, "es inaceptable que la afición de Chivas se comporte de esta manera", dijo Coello al aire.

El acoso sexual es considerado un delito por parte de las leyes mexicanas, luego de que la Cámara de Diputados aprobó en febrero la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la sanción por ello va desde una multa de 4 a 10 mil pesos y hasta tres años de cárcel.