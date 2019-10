Repudian falta de solidaridad de Tigres con el Veracruz

Juan Carlos Jiménez

Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Los Tigres se han convertido en noticia a nivel mundial.

Aunque el morbo del partido de anoche ante Veracruz tenía los reflectores sobre los Tiburones por la huelga que iba a hacer los jugadores, al final fueron los Tigres los que se llevaron las críticas y el "quemón" a nivel internacional.

Y es que en Argentina y hasta en Francia, lo que hizo eco fue el que algunos jugadores de Tigres, principalmente André-pierre Gignac y Eduardo Vargas, sólo apoyaron un minuto la protesta de no jugar, pues pasados los 60 segundos, ambos elementos anotaron goles con los jugadores del Veracruz inmóviles.

Eso generó críticas desde anoche en redes sociales de periodistas recibidos a nivel nacional y en Estados Unidos con comentarios sobre los Tigres de no esperar a que los jugadores del Veracruz terminaran su protesta que según Carlos Salcido sería de 3 minutos.

Sin embargo, de acuerdo a Guido Pizarro, quien habló de los Tigres, comentó que el acuerdo era por un minuto.

Incredible scenes in Mexico tonight 🇲🇽



Veracruz refused to play at the start of their Liga MX match against Tigres to protest several months of unpaid wages



So Tigres went and scored three goals in the first eight minutes 😱 😱



🎥: @UnivDeportes pic.twitter.com/m4NZQQ9Li5