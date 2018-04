Barcelona 'aplasta' al Sevilla y se lleva la Copa del Rey

Agencias

MADRID, España.-Por cuarto año consecutivo y con una 'goliza' de 5-0 el Barcelona vuelve a coronarse campeón de la Copa del Rey. Su encuentro contra Sevilla fue exitoso y la victoria de este título suma 30 veces de 114 ediciones que el equipo ha salido victorioso.

De acuerdo con el portal Medio Tiempo, desde el minuto 14, el cuadro catalán, que apunta también para quedarse con el título de la Liga de España, desapareció del terreno de juego al Sevilla, rival que nunca significó una complicación y que salió goleado de la casa del Atlético de Madrid con cinco tantos en la espalda.

Luis Suárez fue el primero en ponerle número al marcador al minuto 14, cuando el cuadro sevillano pretendía ser un digno rival. Las esperanzas de los andaluces murieron muy pronto, ya que Lionel Messi apareció al minuto 31 y a partir de ahí el equipo catalán fue el único protagonista en la cancha.

El Pistolero uruguayo se volvió a hacer presente en el marcador cinco minutos antes de que terminara la primera mitad, poniendo una loza muy pesada sobre el equipo dirigido por Vicenzo Montella.

Al minuto 54, Andrés Iniesta hizo el cuarto de la noche en Madrid con una finta y definición de crack ante el portero Soria. No conforme con esa cómoda ventaja, siguieron buscando la portería rival hasta que al 69’, Philippe Coutinho también puso su cuota a través de un cobro de pena máxima.

A partir de ahí, el Barcelona se dedicó a manejar el resultado, la pelota y al rival, que tuvo contadas jugadas con peligro de gol; la mayoría fueron disparos de media y larga distancia que nunca inquietaron a Jasper Cillessen.

De esta forma, el cuadro blaugrana conquistó su Copa del Rey número 30 y ahora apunta a sumar en la Liga para proclamarse campeón, después de que el año pasado el Real Madrid se llevó el título.

⚽ 13: GOOOALLLLLLL!!!!! Luis Suárez gives Barça the lead!!! #CopaBarça (0-1) pic.twitter.com/KWDsApke3z

⚽ 40: GOOOAAAAALLLL! Luis Suaréz finds the net again! #CopaBarça (0-3) pic.twitter.com/SLNbOUGU6p

⚽ 69: GOOAAAALLLL! Coutinho from the penalty spot after handball by Lenglet! #CopaBarça (0-5) pic.twitter.com/GTpMjjEnNe