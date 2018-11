¡Entérate! La NFL podría seguir en México

Agencia

MÉXICO.- Aunque la NFL decidió cancelar el juego en la Ciudad de México entre los Jefes de Kansas City y los Carneros de Los Ángeles, la liga aún tendría interés en mantener el convenio para que existan partidos en nuestro país, informó el portal de noticias Milenio.

El periodista Adam Schefter señaló en Twitter que algunos directivos viajaron a la capital mexicana la semana pasada, todo después de que el Monday Night Football fuera trasladado a la ciudad de California, en Estados Unidos.

Dijo que esta visita fue con el fin de hablar de juegos futuros, incluso enfatizando que "hay muchas posibilidades de que, aunque se canceló el juego de este año, los partidos futuros se puedan jugar allí", en referencia a la CdMx.

