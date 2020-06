Revela Almada que fue uno de los 15 contagiados de Covid-19 del Santos Laguna

Torreón.- Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, reveló que fue uno de los 15 contagiados asintomáticos por Covid-19 que anunció el club.

El uruguayo aseguró ya superó la enfermedad del nuevo coronavirus, así como los otros 14 elementos que contrajeron la enfermedad.

"El único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa, fue asintomático", dijo a Unanimo Deportes.

"Todavía no sabemos cómo me contagié y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema.

"Gracias a Dios estamos todos recuperados, ya dieron negativo varios tests que nos hicimos, éramos asintomático".

Almada, junto a Jonathan Orozco, son los únicos elementos del Santos que hicieron público el contagio de la enfermedad.