Presentan calendario del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX

Ciudad de México.- La Liga MX confirmó que el Torneo Guardianes 2020 iniciará el próximo jueves 23 de julio y se disputará a puerta cerrada.

El certamen toma su nombre en honor a los médicos de México que han combatido el Covid-19.

TODA LA FAMILIA DEL FUTBOL UNIDA ⚽ #LigaBBVAMX



Agradeciendo y reconociendo la labor, dedicación y sacrificio de la primera línea de batalla en contra del más grande de los rivales.



Por y para ustedes: #Guard1anes2020 pic.twitter.com/FQvRAQ2rW4 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

¡¡¡¡AHORA ES CUANDO!!!! 🔥📆🔝



Estos son los nueve partidos de la #Jornada1 con los que dará inicio el Torneo #Guard1anes2020 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/NZrqPzBvi4 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

⚽ ¡MÁS COMPLETO DE INICIO A FIN! 🔝



Una nueva ronda, nuevos invitados y más competencia. Así se jugará el #Guard1anes 2020 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/C3A2RJz7rX — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

¡La expectativa estará a flor de piel a partir del 📆 21 de Noviembre cuando la #FaseFinal de #Guard1anes2020 se ponga en marcha! 🔝



Estás son las fechas en las no querrás hacer más compromisos que seguir a tu Club. ¿Quién será el Campeón de la #LigaBBVAMX? 🏆 pic.twitter.com/HoytLiqxyL — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

Una de las principales modificaciones es que las jornadas iniciarán en jueves y concluirán con al menos un partido en lunes, con la intención de ofrecer una cartelera extensa para los aficionados.

La Jornada 1 arrancará con el duelo entre Atlético de San Luis y FC Juárez el próximo 23 de julio. Necaxa vs Tigres y Mazatlán vs Puebla chocarán el viernes 24.

Chivas vs León, Xolos vs Atlas y Cruz Azul vs Santos se enfrentarán el sábado 25 de julio.

El domingo 26 se verán las caras Pumas vs Querétaro y Monterrey ante Toluca. El lunes 27, Pachuca y América chocarán en el Estadio Hidalgo a las 20:00 horas.

El Torneo Guardianes 2020 tendrá dos fechas dobles; la Jornada 4 se desarrollará entre el 11 y 13 de agosto. La Jornada 9 se disputará entre el 8 y 9 de septiembre.

El Clásico Nacional será el 19 de septiembre (J11) en el Estadio Azteca. El Clásico Joven llegará el 27 de septiembre (J12), también en el Coloso de Santa Úrsula.

América y Pumas se verán las caras el 3 de octubre (J13), también en el Azteca. Monterrey recibirá a Tigres el 26 de septiembre (J12) en el Estadio BBVA, en tanto que Atlas abrirá las puertas del Estadio Jalisco para enfrentar a Chivas el 17 de octubre (J14).

La Fecha 17 entregará el choque entre Cruz Azul y Pumas, que se jugará en el Estadio Azteca.

Los primeros cuatro clasificados avanzarán directamente a Cuartos de Final y los siguientes ocho equipos disputarán un repechaje que se jugará entre el 21 y 22 de noviembre.

Los Cuartos de Final se disputarán del 25 al 29 de noviembre, Semifinales del 2 al 6 de diciembre y la Final del 10 al 13 de diciembre. En caso de que uno de los finalistas participe en el Mundial de Clubes 2020, la serie por el título se recorrerá al 23 y 27 de diciembre.