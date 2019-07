Revelan jugosas becas vitalicias para medallistas olímpicos

Agencias

Ana Guevara, titular de la Conade, reveló que los seleccionados nacionales siguen percibiendo su beca vitalicia de 14 mil pesos por la obtención del oro olímpico en Londres 2012.

Jorge 'El Chatón' Enríquez, quien fue parte de la Selección Mexicana de futbol que consiguió el primer lugar en la justa londinense, a principios de mes se quejó vía redes sociales que la CONADE les quitó su beca y que por eso iba a vender la medalla que ganó en dicho certamen.

Aunque posteriormente la propia Guevara Espinoza lo desmintió y él señaló que su comentario había sido una broma, la titular aclaró el tema en entrevista para ESPN Digital, tras su comparecencia en la Cámara de Diputados.

"No, no hay recortes de becas vitalicias. Yo me enteré por medio de 'comunicación' que iba a empeñar la medalla y eso. Fue sólo un retraso por el tema del flujo del presupuesto, pero las becas vitalicias no pueden ser cambiadas"

"Por eso les decía a los diputados, si quieren hacer cambios, legislen, porque eso se tiene que hacer por ley, para que entonces llegué a dónde debe llegar y cambie el reglamento en cuestión de becas".

"Mientras tanto todo va a seguir igual; o sea, el monto de beca para bronce olímpico, para plata olímpica y para oro olímpico".

En este sentido, indicó la dirigente que la presea áurea se hace acreedora a 14 mil pesos mensuales, mientras que los ganadores del segundo lugar están recibiendo la cantidad de 11 mil pesos y el bronce 10 mil.

Recordó Guevara Espinoza que esto no cambia, se trate de la disciplina que se trate, y recordó que tras obtener plata olímpica en los 400 metros de atletismo en Atenas 2004, "yo soy vitalicia, tengo una mensualidad de 11 mil pesos".

(Info: espn)