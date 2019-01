Revelan las “últimas palabras” de futbolista desaparecido

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Justo cuando Emiliano Sala volaba de Nantes a Cardiff para iniciar su nueva aventura en la Premier League, el argentino mandó un audio a sus contactos donde, literal, “predijo” el accidente aéreo que lo tiene aún desaparecido y con muy pocas probabilidades de que esté vivo.

"Cómo andan loquitos locos, estoy muerto; estoy acá en Nantes. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", dijo Sala con muestras claras de cansancio por el entrenamiento que había hecho horas antes.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero… ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", fueron las palabras del premonitorio audio del futbolista, según dio a conocer el portal Medio Tiempo.

Tanto el Nantes como muchos equipos de la Ligue 1, así como el propio Cardiff City, han externado su preocupación y esperan todo termine con buenas noticias.

Sin embargo autoridades suspendieron la búsqueda este martes para reanudarla el miércoles, de la avioneta que transportaba a Sala y que desapareció cuando volaba sobre el Canal de la Mancha, ubicado entre ambas ciudades.

Escucha el audio que mandó Emiliano Sala