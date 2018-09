Por malos resultados, Ricardo Ferretti asegura que se va a la...

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En su análisis de la primera Fecha FIFA tras el Mundial Rusia 2018, el entrenador interino de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti, aseguró que tomando en cuenta solo los resultados, se va mal.

“Ellos demostraron cosas muy buenas, con el resultado me voy de la fregada, me voy mal, la verdad con un 4-1 y 1-0 me siento mal”, dijo el Tuca, quien destacó el trabajo que hicieron los jóvenes convocados, a quienes pidió seguir mostrándose en sus clubes.

“Aquí siempre que llegamos dijimos que íbamos a ver dos cosas: el resultado y el rendimiento. Creo que hay materia prima, pero hay que seguir puliéndolos, formándolos y dándoles la oportunidad que ellos se merecen. ¿Cómo la van a merecer? Regresando a sus equipos y demostrando ese nivel”, apuntó.

Por último, dijo que se va satisfecho con el crecimiento de muchos futbolistas y con el carácter que mostraron, dejando claro que para ganar se tienen que tener cosas más que carácter.

“Lo que yo veo contra Uruguay y hoy me quedo satisfecho. Hay peros, siempre hay peros, siempre se puede mejorar. Tuvieron carácter y sabemos totalmente que no nada más es mostrar carácter, aquí la exigencia es muy grande y tenemos que formarlos mucho mejor”, concluyó.

Con información del portal de noticias Mediotiempo.