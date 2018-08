Estos son los partidos que dirigirá Ricardo Ferretti

Agencia

MÉXICO.- Este lunes se dio a conocer que Ricardo Ferretti será el director técnico interino de la selección mexicana de futbol, quien dirigirá los próximos encuentros del conjunto tricolor.

El equipo de Tigres y la Federación Mexicana de Futbol llegaron a un acuerdo para que 'Tuca' ocupe el banquillo tricolor para los próximos compromisos del seleccionado nacional.

Estos son los duelos que dirigirá Ricardo Ferretti al frente de la Selección Mexicana.

Dos duelos en Estados Unidos

México ya tiene previstos dos encuentros amistosos en Estados Unidos, donde enfrentará a los charrúas y al conjunto de las barras y las estrellas.

México vs Uruguay | 7 de septiembre de 2018

Estados Unidos vs México | 11 de septiembre de 2018

Dos duelos en México

Así mismo, el Tri tendrá dos partidos como local, de los cuales, hasta el momento solo se ha definido uno.

México vs Chile | 16 de octubre de 2018

Dos duelos en Europa

De igual forma, la escuadra tricolor disputará dos duelos en Europa, sin embargo, aún no se dan a conocer los equipos rivales ni las fechas de dichos enfrentamientos.

Mundial de Qatar 2022

Después de ser anunciado como el técnico interino del Tri, Ricardo 'Tuca' Ferretti señaló que su lista de convocados para las próximas fechas FIFA será con mira al próximo Mundial de Qatar 2022.

“Ahorita es pensando en un proyecto largo, como me lo mencionaron, pensando en el proyecto del 2022 y naturalmente la lista va a ser tirando mucho a esta posibilidad de jugadores.

"Los proyectos a corto plazo, uno de ellos es el que me toca, que son las fechas FIFA de este año. Espero que encuentren lo más posible al que va a llevar el proceso para el Mundial y naturalmente el otro paso, que no me va a tocar es la Copa Oro”, explicó en conferencia de prensa.

