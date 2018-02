Ricardo Peláez insulta a David Faitelson (video)

Agencia

MÉXICO.- Momentos de tensión se vivieron en el estudio del programa de ESPN "Fútbol Picante", cuando Ricardo Peláez estallara contra David Faitelson.

Luego de que Faitelson señalara que Miguel Herrera negoció su reciente llegada al América pidiendo la cabeza de Ricardo Peláez, el ex futbolista explotó, llamando al analista deportivo “estúpido”, informa el portal de noticias SDP.

"A mí no me vas a decir estúpido por decirme estúpido".

“Eres un estúpido”, señaló Peláez, jactándose que su insulto lo dijo “al aire y te lo repito”.

El ex abrupto de Peláez después de perder los estribos, incluso causó la risa del también ex futbolista Rafa Puente, otro de los analistas presentes en la "mesa de trabajo" del programa deportivo.

“¿Por qué me dices estúpido?”

“¿Por qué me dices estúpido?” preguntó Faitelson, a lo que Peláez insistió “porque es lo que eres”.

Peláez se negó a ofrecerle una disculpa a Faitelson al aire, añadiendo también que el analista deportivo decía “babosadas”.

“A mí no me vas a decir estúpido por decirme estúpido, aquí no estás en Televisa”, concluyó David, para después mandar a pausa, ante la mirada atónita del resto de sus compañeros y las risas burlonas de Rafa Puente, quien al final trató de calmar los ánimos caldeados entre el analista y el ex futbolista.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Ricardo Peláez tiene confrontaciones con algún analista o invitado en la mesa de "Futbol Picante", anteriormente lo tuvo con Carlos Reinoso y también con Luis Roberto Álves "Zague", informa El Debate.

Aquí te dejamos el video: