Ricardo Pelaz presume que Chivas tiene en Vucetich al mejor couch

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día después de hacer oficial la renovación de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo del Guadalajara, el director deportivo, Ricardo Peláez habló sobre la continuidad del estratega en el Rebaño y las conclusiones tras un torneo en el que el cuadro tapatío se quedó en la fase de reclasificación.

Para Peláez, Víctor Manuel Vucetich es de los mejores técnicos en la historia del futbol mexicano, es un ganador y esa es la razón de su continuidad.

"Esto es para ratificar a Víctor Manuel Vucetich por un año, renueva un año, tenemos al mejor director técnico mexicano en la institución... Estoy convencido que tenemos a uno de los mejores técnicos en la historia de México, esa fue la principal razón de renovarlo, es un ganador".

Por otro lado, se le cuestionó en el mismo mensaje a Peláez si la renovación de Vucetich fue por un tema de presupuesto o porque técnicos como el "Tuca" Ferretti o Ignacio Ambriz no aceptaron llegar al redil, a lo que respondió que totalmente fue una decisión por el tema deportivo y nunca se pensó en otras opciones para el banquillo rojiblanco.

"No es por un tema de presupuesto, es un tema deportivo, no hice ningún sondeo, nunca hablé con Tuca de ese tema, el día de Tigres nos encontramos, es una persona que admiro, simplemente lo saludé, abracé y pregunté cómo estaba... Nunca hablé con Ambriz".

Peláez señaló que apostó por el "Rey Midas" porque en el análisis en frío que hizo desde el último título, la constante fue estar cambiando de técnico, sin un proyecto a largo plazo, sin poner bases y ahora él quiere hacer lo contrario.

"Ese es al análisis, lo quiero compartir con los aficionados, entonces para qué cortar un proceso, no vamos a iniciar de cero otra vez. Mucho o poco, ya llevamos un camino recorrido en conocimiento del plantel, entendimiento, filosofía, en procesos internos y más. Sabemos que nos falta mucho del torneo que terminó, pero no solo Víctor y no lo voy a responsabilizar cortando su proceso. Así lo veo y así lo pienso. No queremos seguir dando bandazos, cambios de técnico, creo que llegó el momento y quiero que la gente entienda esta posición (continuidad)".

Señaló que cuando arribo al redil, se comprometió a tres cosas importantes, una, salir del tema de cociente y poco a poco lo ha ido logrando, "cuando llegué estábamos en el lugar 15, a dos puntos si mal no recuerdo del Atlas. El próximo torneo lo arrancamos ya en séptimo lugar, así que se acabó el tema de cociente. Esa es la realidad, en un año se mejoró muchísimo".

En segundo lugar, está que ya no serían de los equipos que pelearían en los últimos lugares, lo cual avanza en eso, porque "llevamos dos torneos y medio. Se suspendió el torneo y estábamos en quinto. El siguiente séptimos y en este nos quedamos en etapa de reclasificación, pero creo que vamos en ascenso, porque se clasificaba, antes no era así".

¿Y los campeonatos?

"No han llegado, no es fácil. La única forma de pelear el título es clasificando, así se acerca al éxito. Hemos quedado mal a la gran afición que tenemos y estamos conscientes de ello. Es difícil pedir paciencia, sé que en los equipos grandes no la hay, solamente les digo que estamos trabajando fuerte. Si fuera fácil cualquiera sería campeón, los títulos se construyen y estoy convencido que llegarán".

Consideró Peláez que han desarrollado buen futbol, que hay cotejos que dejan en evidencia lo que pueden lograr a cosechar en cancha teniendo constancia, siendo perseverantes y sobre todo, manteniendo un mismo nivel.

"Hemos tenido lapsos que nos hacen ilusionarnos, el juego contra rayados, el jugo contra León, el juego contra el América, contra Tigres un buen primer tiempo, se han ganado Clásicos ante Atlas. Hemos tenido buenos momentos. Nos falta mucho, ser constantes, regulares".

Chivas regresará de vacaciones el próximo dos de junio, pruebas médicas es lo primero y luego el trabajo físico, para afrontar en luego los partidos amistosos. Para esta etapa importante, la dirigencia tiene como meta tener ya las nuevas caras que estarán apuntalando el equipo el torneo entrante.