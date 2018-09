A ‘Tuca’ Ferreti no le interesa la selección mexicana

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti dejó en claro que está enfocado en el partido de la Campeones Cup de hoy miércoles ante Toronto FC, que en conocer si existen pláticas de la FMF con los Tigres de la UANL para que se convierta en el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Futbol.

"No sé si lo hacen o no, mi directiva no me ha dicho nada, yo estoy en otra onda, mentalizado en Toronto”, dijo el estratega.

Manifestó que ese tipo de pláticas están completamente fuera de su alcance, ya que él solo es una persona que trabaja para una importante institución.

“Esos son niveles muy altos y yo la verdad soy un pobre servidor y me mantengo en ese nivel", indicó en conferencia de prensa en el estadio Universitario.

Así mismo, el “Tuca” reiteró que solo piensa en cumplir con el contrato que lo liga al conjunto de la “Sultana del Norte” y que recién renovó.

“La decisión no está en mis manos, tengo ganas de cumplir mi contrato y apenas empiezo, si mis directivos dicen que quieren que cumpla el contrato que acabo de firmar, se acabó esto”, sentenció.

Lejana posibilidad

En días pasado, Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres de la UANL, descartó algún acercamiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con su equipo para contar con los servicios del brasileño Ricardo Ferretti como técnico de la selección mexicana.

“Como institución, si alguien viene y toca la puerta hay que abrirle, escuchar y sentarnos, pero ahorita no hay esa alternativa y no sé si se vaya a presentar en este tiempo, pero no hemos tenido acercamiento con la federación de ningún tipo”, dijo.

Explicó que es imposible referirse a una posible salida del “Tuca”, sobre todo si no existe una plática concreta sobre este tema con los altos mandos de la FMF.

“Hasta ahorita no hemos tenido contacto y es lo único que puedo decir. Se habla que se va, que viene, pero no puedo decir nada si no han hablado con nosotros”, acotó